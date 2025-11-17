Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал закон, по котором День героического штурма и взятия Кенигсберга (немецкое название Калининграда) 9 апреля признается днем воинской славы. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент дополнил закон «О днях воинской славы и памятных датах России» следующим положением: «9 апреля — День героического штурма и взятия Кенигсберга».

Материал дополняется