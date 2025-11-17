 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал закон, по котором День героического штурма и взятия Кенигсберга (немецкое название Калининграда) 9 апреля признается днем воинской славы. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент дополнил закон «О днях воинской славы и памятных датах России» следующим положением: «9 апреля — День героического штурма и взятия Кенигсберга».

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии Политика, 15:24
Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов Политика, 15:23
Hyundai зарегистрировал в России несколько товарных знаков Авто, 15:22
Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России Политика, 15:21
На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве Политика, 15:19
ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки Общество, 15:17
Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией Политика, 15:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Путин освободил от уплаты НДС процентов по вкладам в драгметаллах Инвестиции, 15:12
В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна Политика, 15:08
Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга Политика, 15:06
Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли Недвижимость, 15:06
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03