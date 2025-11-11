 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Новые законы в России⁠,
0

Госдума утвердила 9 апреля Днем штурма и взятия Кенигсберга

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума приняла закон, который устанавливает в России новую памятную дату — День героического штурма и взятия Кенигсберга (немецкое название Калининграда) в 1945 году.

Со следующего года он будет отмечаться 9 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Для этого были внесены поправки в ст. 11 действующего федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

По словам авторов инициативы, появление новой памятной даты в национальном календаре будет способствовать не только «сохранению исторической памяти» и «патриотическому воспитанию молодежи», но и «преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны».

Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945 года) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, столицы Восточной Пруссии.

Штурм осуществляла Земландская группировка советских войск. Потери противника составили 92 тыс. пленными и около 40 тыс. убитыми.

«Взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 года стало поворотным моментом в Восточно-Прусской операции и одним из ключевых событий заключительного этапа Великой Отечественной войны», — говорится на сайте Госдумы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Денис Малышев
Калиниград День воинской славы Госдума

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Госдума снизила до 14 лет возраст уголовной ответственности за диверсии
Политика
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
Политика
Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков» Политика, 16:58
ФСБ сообщила о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России Политика, 16:56
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям Политика, 16:54
Bloomberg узнал об отказе Лондона присоединиться к оборонному фонду ЕС Политика, 16:42
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 16:42
Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд Спорт, 16:35
В России предложили иначе оценивать ущерб в ДТП по ОСАГО. Чем это грозит Авто, 16:32
В ВСУ началась вспышка болезни, забытой с Первой мировой войны Общество, 16:22
Как лидеру бороться с когнитивными искажениями в команде и в своей голове Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Лавров раскрыл, зачем Россия передала США non-paper до разговора лидеров Политика, 16:14
Токаев прибыл с государственным визитом в Москву Политика, 16:13