Госдума утвердила 9 апреля Днем штурма и взятия Кенигсберга

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Государственная дума приняла закон, который устанавливает в России новую памятную дату — День героического штурма и взятия Кенигсберга (немецкое название Калининграда) в 1945 году.

Со следующего года он будет отмечаться 9 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Для этого были внесены поправки в ст. 11 действующего федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

По словам авторов инициативы, появление новой памятной даты в национальном календаре будет способствовать не только «сохранению исторической памяти» и «патриотическому воспитанию молодежи», но и «преодолению исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны».

Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945 года) — стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг, столицы Восточной Пруссии. Штурм осуществляла Земландская группировка советских войск. Потери противника составили 92 тыс. пленными и около 40 тыс. убитыми.

«Взятие Кенигсберга 9 апреля 1945 года стало поворотным моментом в Восточно-Прусской операции и одним из ключевых событий заключительного этапа Великой Отечественной войны», — говорится на сайте Госдумы.