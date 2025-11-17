 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Минске отчитались о результатах открытия КПП на границе с Польшей

Фото: Денис Викторов / ТАСС
Фото: Денис Викторов / ТАСС

После возобновления движения автотранспорта из Белоруссии в Польшу через пропускные пункты «Бобровники» и «Кузница Белостоцкая» границу между странами пересекли 200 легковых и 10 грузовых автомобилей, а также 9 автобусов, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии, передает БелТА.

Пропускные пункты открылись в два часа ночи 17 ноября.

По данным белорусского ведомства на полдень 17 ноября, на польской границе сохраняются очереди. На пункте пропуска «Тересполь» скопилось 1430 легковых автомобилей и 75 автобусов, при этом польская сторона за выходные пропустила лишь 34% от обычного объема транспорта. На переходе «Кукурыки» въезда в Польшу ожидают 350 грузовиков, а уровень их оформления за два дня составил лишь 53% от нормы, сообщил пограничный комитет.

В Белоруссии рассказали, как будут работать КПП на границе с Польшей
Политика
Фото:customs_bel / Telegram

Как ранее уточнили в ведомстве, через переход «Кузница» разрешено движение только легкового транспорта, в то время как «Бобровники» открыты для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов из стран ЕС, Швейцарии и государств Европейской экономической зоны.

Белорусская сторона в свою очередь подтвердила готовность к возобновлению работы своих пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица». В заявлении также отмечается, что открытие Польшей дополнительных КПП должно стабилизировать обстановку в приграничном регионе.

Готовность Польши открыть два погранперехода на границе с Белоруссией в октябре озвучил польский премьер Дональд Туск. Тогда он отметил, что возобновление движения будет испытательным периодом после консультаций с Литвой.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Польша Белоруссия граница КПП Автомобили
