 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Белоруссии рассказали, как будут работать КПП на границе с Польшей

Фото: customs_bel / Telegram
Фото: customs_bel / Telegram

Польша уведомила Белоруссия, что с 02:00 17 ноября по белорусскому времени (совпадает с московским) возобновят работу пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники». Соответствующее решение подписано министром внутренних дел и администрации Польши, сообщает пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

Движение через «Кузницу» будет открыто для легковых автомобилей, за исключением автобусов. Через «Бобровники» разрешат проезд легковых машин, автобусов и грузовиков из Швейцарии, стран-участниц ЕС и Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

Кроме того, белорусская сторона сообщила, что пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» готовы к возобновлению движения, а также заявила, что открытие дополнительных польских КПП должно улучшить ситуацию в приграничном регионе.

В Литве назвали, кто еще готов закрыть границу с Белоруссией
Политика
Фото:Alexander Welscher / Global Look Press

Ранее польское МВД опубликовало проект открытия двух закрытых в настоящее время автомобильных пограничных переходов с Белоруссией: Бобровники-Берестовица и Кузница-Белостоцкая-Брузги. О намерении это сделать премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в октябре, но отметил, что возобновление движения будет испытательным после консультаций с Литвой.

Переход в «Бобровниках» закрыли в феврале 2023 года, когда белорусский суд вынес приговор журналисту и активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Дуганова
погранпункты Польша Белоруссия

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Туск подтвердил открытие погранпереходов между Польшей и Белоруссией
Политика
В Литве назвали, кто еще готов закрыть границу с Белоруссией
Политика
Литва отказалась от переговоров с Белоруссией по границе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Москве выпал первый снег. Видео Общество, 10:41
В Москве первый снег. Он стал одним из самых поздних за последние 40 лет Общество, 10:41
Мемы и яркие волосы: что отличает харизматичных и успешных спикеровПодписка на РБК, 10:35
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Вартанян назвал условие для досрочной победы Махачева в бою за титул UFC Спорт, 10:30
Полицейские пострадали в ДТП во время сопровождения кортежа Вэнса Общество, 10:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Малкин побил рекорд НХЛ, забив в 39 лет за пределами Северной Америки Спорт, 10:25
«Живая стратегия»: как не бросить цель на полпутиПодписка на РБК, 10:20
В Белоруссии рассказали, как будут работать КПП на границе с Польшей Политика, 10:13
Как лидеры вызывают симпатию у собеседников. Действенные приемыПодписка на РБК, 10:12
В Москве наградили лауреатов премии «Топ-менеджеры НПБК» — 2025 Отрасли, 10:09
Определились 30 из 48 участников ЧМ-2026 Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03