В Белоруссии рассказали, как будут работать КПП на границе с Польшей

Фото: customs_bel / Telegram

Польша уведомила Белоруссия, что с 02:00 17 ноября по белорусскому времени (совпадает с московским) возобновят работу пункты пропуска «Кузница-Белостоцкая» и «Бобровники». Соответствующее решение подписано министром внутренних дел и администрации Польши, сообщает пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

Движение через «Кузницу» будет открыто для легковых автомобилей, за исключением автобусов. Через «Бобровники» разрешат проезд легковых машин, автобусов и грузовиков из Швейцарии, стран-участниц ЕС и Соглашения о Европейском экономическом пространстве.

Кроме того, белорусская сторона сообщила, что пункты пропуска «Брузги» и «Берестовица» готовы к возобновлению движения, а также заявила, что открытие дополнительных польских КПП должно улучшить ситуацию в приграничном регионе.

Ранее польское МВД опубликовало проект открытия двух закрытых в настоящее время автомобильных пограничных переходов с Белоруссией: Бобровники-Берестовица и Кузница-Белостоцкая-Брузги. О намерении это сделать премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в октябре, но отметил, что возобновление движения будет испытательным после консультаций с Литвой.

Переход в «Бобровниках» закрыли в феврале 2023 года, когда белорусский суд вынес приговор журналисту и активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту.