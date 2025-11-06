«Радиостанция Судного дня» снова передала в эфир слово с корнем «мозг»

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», после нескольких дней молчания передала в эфир два слова, сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

В 13:03 мск на радиоволне прозвучало слово «мозгопрах». После этого, в 14:35 мск, радиостанция передала слово «подствольный».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работающая с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступная для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Большую часть круглосуточного эфира составляет «жужжание», которое периодически прерывается сочетаниями букв и цифр. Активность радиостанции вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название УВБ-76 связано с неверной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. Радиостанцию называют «радио Судного дня» в связи с версией, что она может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил страны.

В прошлый раз «радиостанция Судного дня» вышла в эфир 3 ноября, передав слово «сугубый». До этого, 29 октября, в эфире прозвучало слово «тормомозг».