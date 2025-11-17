В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей
Переход к новой системе высшего образования, запланированный на 2026–2027 учебный год, не предусматривает сокращения сроков подготовки врачей. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
«Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается», — подчеркнул представитель Минздрава.
Ранее Минобрнауки сообщало о том, что срок обучения в вузах по новой системе не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности, сообщало Минобрнауки.
