Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости/

Достигнув впечатляющих результатов в импортозамещении, российские компании столкнулись с новым вызовом: для существенного прогресса на пути к технологическому лидерству требуется целенаправленное преодоление системных барьеров в области госзакупок, финансирования, репутации и инфраструктуры. Это следует из доклада (есть у РБК), подготовленного специалистами АНО «Национальные приоритеты» на основе интервью с представителями власти, бизнеса и науки.

«Импортозамещение стало для России не просто реакцией на санкции, а мощным трамплином для интенсификации внутреннего технологического развития. Сегодня мы наблюдаем, как успешные отрасли, такие как авиастроение или БАС, становятся технологическими лидерами. Наша задача — создать среду, в которой такой переход станет массовым», — отметили эксперты АНО «Национальные приоритеты».

В частности, за последние десять лет уровень локализации в нефтегазовой отрасли вырос с 43 до 70%, объем производства на рынке беспилотных авиационных систем (БАС) в 2024 году увеличился в 2,5 раза, а число компаний-производителей превысило 600 (против 220 годом ранее). Кроме того, в авиационной отрасли готовятся к испытаниям полностью импортозамещенные самолеты МС-21-310 с двигателем ПД-14, а SJ-100 с двигателем ПД-8 выходит на этап серийного производства. Также составители доклада отметили, что доля отечественных препаратов в фармацевтике в стоимостном объеме аптечных продаж достигла 65%.

По мнению экспертов АНО «Национальные приоритеты», технологического лидерства можно добиться благодаря созданию целостной экосистемы — от гибкого регулирования и доступного финансирования до сильного бренда и развитой сервисной инфраструктуры.

Авторы доклада сформировали три группы отраслевых приоритетов для фокусирования ресурсов. В первую вошли отрасли, в которых необходимо удержать мировое лидерство: атомная и гидроэнергетика, гиперзвуковые технологии, ПВО, двигателестроение и финтех (система быстрых платежей). Вторая группа включает в себя направления для наращивания лидерского потенциала: квантовые технологии, с помощью которых в 2024 году был создан 50-кубитный компьютер, IT и кибербезопасность, а также ядерная медицина, занимающая 60% мирового рынка радиоизотопов. Третья группа — это отрасли, требующие форсированного развития — микроэлектроника, биотехнологии и фарма, а также искусственный интеллект.

Эксперты в докладе определили и барьеры на пути к технологическому лидерству:

административные, ключевым из которых является высокая бюрократизация госзакупок;

экономические, в частности, высокая себестоимость локального производства, сложности с привлечением долгосрочных инвестиций и ограниченность рынка сбыта;

инфраструктурные, выраженные в первую очередь отсутствием полного цикла жизни продукта.

Одним из важных вызовов, по мнению авторов документа, является репутационное отставание отечественных брендов. Для ответа на него они предлагают развивать партнерские программы между крупным бизнесом и стартапами, усиливать маркетинговую поддержку и активно продвигать отраслевые знаки качества, такие как «Сделано в России».