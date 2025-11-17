В Шереметьево у иностранца нашли топазы и корунды на 9,4 млн руб.

Таможенники Шереметьево обнаружили более тысячи ювелирных изделий, драгоценных камней и самоцветов стоимостью 9,4 млн руб. у мужчины, прибывшего из Индии. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС.

Мужчину задержали во время выборочного досмотра в «зеленом коридоре». У 43-летнего туриста из Индии таможенники в карманах брюк обнаружили кольца, серьги и разноцветные камни, упакованные в зип-пакеты. Как установила экспертиза, украшения изготовлены из золотого сплава 750-й, 585-й и 375-й пробы. Среди драгоценных и полудрагоценных камней — бриллианты, танзаниты, топазы, кварцы, гранаты, корунды.

По словам мужчины, драгоценности на 9,4 млн руб. он ввозил в качестве подарков и о таможенных правилах не знал. Против него возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК). Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб.

В октябре таможенники Домодедово задержали двух туристов из Азии, которые пытались провезти драгоценные камни стоимостью 15 млн руб. У мужчин обнаружили изумруды, рубины, розовый корунд и сапфир. Возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.