 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Шереметьево у иностранца нашли топазы и корунды на 9,4 млн руб.

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Таможенники Шереметьево обнаружили более тысячи ювелирных изделий, драгоценных камней и самоцветов стоимостью 9,4 млн руб. у мужчины, прибывшего из Индии. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС.

Мужчину задержали во время выборочного досмотра в «зеленом коридоре». У 43-летнего туриста из Индии таможенники в карманах брюк обнаружили кольца, серьги и разноцветные камни, упакованные в зип-пакеты. Как установила экспертиза, украшения изготовлены из золотого сплава 750-й, 585-й и 375-й пробы. Среди драгоценных и полудрагоценных камней — бриллианты, танзаниты, топазы, кварцы, гранаты, корунды.

По словам мужчины, драгоценности на 9,4 млн руб. он ввозил в качестве подарков и о таможенных правилах не знал. Против него возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК). Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн руб.

В октябре таможенники Домодедово задержали двух туристов из Азии, которые пытались провезти драгоценные камни стоимостью 15 млн руб. У мужчин обнаружили изумруды, рубины, розовый корунд и сапфир. Возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Шереметьево таможня контрабанда
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Кремль ответил на слова Стубба об упущенной встрече с Трампом в Будапеште Политика, 13:51
Кремль сообщил о продолжении контактов с Украиной по обмену пленными Политика, 13:41
Тело утонувшего в России индийского студента репатриировали на родину Общество, 13:40
На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент Политика, 13:40
Макрон и Зеленский подписали соглашение об усилении авиации Украины Политика, 13:39
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
ЕГЭ по русскому языку не будут разделять на профильный и базовый уровни Общество, 13:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минздраве исключили изменение срока обучения врачей Общество, 13:27
ЕК предложила 3 варианта помощи Украине, один — при помощи активов России Политика, 13:27
Эксперты предложили варианты развития технологического лидерства России Национальные проекты, 13:24
Нардеп назвал никнейм Ермака на «пленках Миндича» Политика, 13:23
Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске Общество, 13:21
Безос создал стартап в области искусственного интеллекта Политика, 13:21
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17