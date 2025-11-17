В Новосибирске семейную пару заподозрили в легализации 80 мигрантов

Фото: Илья Московец / Global Look Press

Следственный отдел УФСБ по Новосибирской области возбудил уголовное дело против семейной пары, подозреваемой в организации незаконной миграции, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, россиянка и гражданин одной из стран Центральной Азии изготавливали для иностранцев поддельные документы — трудовые договоры и бланки уведомлений о прибытии — и помогли легализоваться 80 иностранцам.

Против подозреваемых заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

В октябре МВД сообщило о задержании сотрудниц московской строительной компании, которые через фирму-однодневку регистрировали мигрантов и продлевали их сроки пребывания. По версии следствия, сотрудницы компании и их сообщники фиктивно устраивали на работу иностранцев в фирму-однодневку.