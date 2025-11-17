ПВО за ночь уничтожила 36 беспилотников над семью регионами России

За ночь с 23:00 до 7:00 мск 17 ноября средства ПВО перехватили 36 беспилотников над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожили над Брянской областью — 14. Восемь дронов перехватили над Тамбовской областью. По пяти БПЛА средства ПВО отработали в Ульяновской области. В Воронежской области уничтожили четыре дрона, в Орловской — три, в Нижегородской и Тульской — по одному.

В ночь на 17 ноября губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об отражении атаки дронов на подстанцию в Вешкаймском районе. Также ночью о введении режима беспилотной опасности и плана «Ковер» сообщал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, позже он объявил об отмене этих мер.

На фоне угрозы атаки дронов ограничения вводили аэропорты Пензы и Тамбова. В обеих воздушных гаванях ограничения сняли.

В период с 20:00 до 23:00 мск 16 ноября ПВО сбила 31 дрон над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны.