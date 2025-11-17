 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Крупнейший кремниевый завод России приостановит производство с 2026 года

РУСАЛ RUAL ₽28,97 -0,74% Купить
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Крупнейший в России кремниевый завод — АО «Кремний» (входит в структуру «Русала») вынужден приостановить производство с 1 января 2026 года. Решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

О планах приостановки производства АО «Кремний» уведомило правительство Иркутской области и администрацию города Шелехова. Второе предприятие «Русала», где осуществляется производство кремния, — завод «Кремний Урал» — продолжит работать в неполную мощность, уточнили в компании.

«Русал» решил отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год
Бизнес
Фото:РБК

В начале ноября «Русал» сообщил о планах снизить объемы производства кремния на 35% в 2025 году. Согласно данным компании, выпуск металлического кремния составит около 35 тыс. т против 53,4 тыс. т в 2024 году.

Предприятия «Русала» являются единственными производителями рафинированного кремния в России. По итогам прошлого года чистая прибыль компании выросла в 2,8 раза и составила $803 млн против $282 млн годом ранее. Чистый денежный поток от операционной деятельности сократился на 72,6%, до $483 млн, а оборотный капитал увеличился на 25,1%, до $4,59 млрд.

Материалы по теме
