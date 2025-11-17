МИД назвал сроки новой конференции «Россия — Африка»

МИД: Конференция «Россия — Африка» состоится в Каире до конца 2025 года

Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» (Фото: Антонина Краснова / ТАСС)

Вторая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» состоится в Каире до конца 2025 года. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к запуску международного пресс-тура «ТАСС-Африка: путь дружбы».

«Именно торгово-экономическому сотрудничеству будет посвящена вторая министерская конференция Россия — Африка, которая пройдет до конца этого года в Каире. И я надеюсь, что она станет важным этапом качественной подготовки третьего саммита Россия — Африка, который намечен на следующий год», — сообщила Довгаленко.

В министерстве отметили, что Россия ведет активную работу по подготовке к встрече, которая рассматривается как ключевой этап в организации предстоящего саммита. Москва рассчитывает на активное участие африканских партнеров в конференции.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия стремится расширить дружественные отношения с африканскими партнерами, о чем свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты «Россия — Африка», сообщала пресс-служба Кремля.

Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» состоялась в ноябре 2024 года в университете «Сириус». Диалоговый формат, как отметил Владимир Путин, демонстрирует «хорошую отдачу» в развитии двусторонних отношений.

Впервые Экономический форум «Россия — Африка» был проведен в 2019 году в Сочи. По итогам форума был подписан пакет договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.