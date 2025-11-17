 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД назвал сроки новой конференции «Россия — Африка»

МИД: Конференция «Россия — Африка» состоится в Каире до конца 2025 года
Первая министерская конференция Форума партнерства &laquo;Россия &mdash; Африка&raquo;
Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» (Фото: Антонина Краснова / ТАСС)

Вторая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» состоится в Каире до конца 2025 года. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к запуску международного пресс-тура «ТАСС-Африка: путь дружбы».

«Именно торгово-экономическому сотрудничеству будет посвящена вторая министерская конференция Россия — Африка, которая пройдет до конца этого года в Каире. И я надеюсь, что она станет важным этапом качественной подготовки третьего саммита Россия — Африка, который намечен на следующий год», — сообщила Довгаленко.

В министерстве отметили, что Россия ведет активную работу по подготовке к встрече, которая рассматривается как ключевой этап в организации предстоящего саммита. Москва рассчитывает на активное участие африканских партнеров в конференции.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что Россия стремится расширить дружественные отношения с африканскими партнерами, о чем свидетельствуют проведенные в 2019 и 2023 годах саммиты «Россия — Африка», сообщала пресс-служба Кремля.

Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» состоялась в ноябре 2024 года в университете «Сириус». Диалоговый формат, как отметил Владимир Путин, демонстрирует «хорошую отдачу» в развитии двусторонних отношений.

Впервые Экономический форум «Россия — Африка» был проведен в 2019 году в Сочи. По итогам форума был подписан пакет договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Африка Россия конференция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Экс-сотрудник Пентагона заявил о начале «третьей ядерной эры» Политика, 12:19
С начала года в Москве снесли свыше 200 домов по программе реновации Город, 12:15
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел Политика, 12:15
Интерес жителей регионов к сделкам с недвижимостью в Москве упал на 41% Недвижимость, 12:12
В Дубае пройдут переговоры по экспорту российских истребителей Су-57 Технологии и медиа, 12:09
Академик РАН рассказал о миссии по поиску «примитивной жизни» на Венере Технологии и медиа, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни Политика, 12:04
Белоусов рассказал о продвижении войск России на ореховском направлении Политика, 12:02
Как аэропорт Шереметьево совершенствует корпоративные коммуникации РБК Компании, 12:00
Каир-2025: фильмы про эмиграцию, феминизм и анорексию Стиль, 12:00
На трассе «Дон» в ушедшей в занос машине погибли четыре человека Общество, 11:54
Казахстан разрешит оборот криптовалют и работу бирж по лицензии Крипто, 11:50
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 11:49