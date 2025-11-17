 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Фонд капремонта пытался через суд взыскать долг с Ольги Арнтгольц

Фонд капремонта обратился в суд для взыскания долга по ЖКХ с Ольги Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал исковое заявление для взыскания долга по коммунальным платежам с актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его рассматривать, сообщает «РИА Новости».

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство. Основания для отказа не приведены.

Фонд капремонта требовал взыскать с Арнтгольц задолженность за жилую площадь, коммунальные услуги, отопление и электроэнергию. Точная сумма исковых требований не раскрывается.

Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана
Общество
Юлий Гусман

Ранее Фонд капитального ремонта Москвы обратился в суд с иском о взыскании задолженности с режиссера и телеведущего Юлия Гусмана. Исковое заявление было подано мировому судье района Лефортово, сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумма требований составила 4122 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
взыскание долгов долги за ЖКХ Москва
Материалы по теме
Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана
Общество
Ксения Собчак назвала виновников ситуации с неоплаченным счетом за ЖКУ
Общество
В суд поступил четвертый иск против Собчак об оплате жилплощади и ЖКУ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
СК показал видео с задержанной матерью, подозреваемой в убийстве ребенка Общество, 10:42
Дептранс сообщил о закрытом движении на части МКАД Общество, 10:41
Россияне будут получать сообщения о налогах на «Госуслугах» по умолчанию Экономика, 10:40
Как номиналу спастись от убытков при банкротстве компании: новая практикаПодписка на РБК, 10:40
Российский дебютант-вратарь вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 10:39
ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте Общество, 10:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Польше не подтвердили взрыв на железной дороге в сторону Украины Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 10:29
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине Политика, 10:25
Пора перестать верить в ИИ. Начните его измерятьПодписка на РБК, 10:23
Эйнштейн спал 12 часов, Маргарет Тэтчер — четыре. А сколько нужно вам Образование, 10:20
Эксперты «РБК-Крипто» рассказали, что будет с биткоином на неделе Крипто, 10:20