Фонд капремонта пытался через суд взыскать долг с Ольги Арнтгольц

Фонд капремонта обратился в суд для взыскания долга по ЖКХ с Ольги Арнтгольц

Ольга Арнтгольц (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал исковое заявление для взыскания долга по коммунальным платежам с актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его рассматривать, сообщает «РИА Новости».

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство. Основания для отказа не приведены.

Фонд капремонта требовал взыскать с Арнтгольц задолженность за жилую площадь, коммунальные услуги, отопление и электроэнергию. Точная сумма исковых требований не раскрывается.

Ранее Фонд капитального ремонта Москвы обратился в суд с иском о взыскании задолженности с режиссера и телеведущего Юлия Гусмана. Исковое заявление было подано мировому судье района Лефортово, сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумма требований составила 4122 руб.