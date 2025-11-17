Фонд капремонта пытался через суд взыскать долг с Ольги Арнтгольц
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал исковое заявление для взыскания долга по коммунальным платежам с актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его рассматривать, сообщает «РИА Новости».
«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — указано в материалах, с которыми ознакомилось агентство. Основания для отказа не приведены.
Фонд капремонта требовал взыскать с Арнтгольц задолженность за жилую площадь, коммунальные услуги, отопление и электроэнергию. Точная сумма исковых требований не раскрывается.
Ранее Фонд капитального ремонта Москвы обратился в суд с иском о взыскании задолженности с режиссера и телеведущего Юлия Гусмана. Исковое заявление было подано мировому судье района Лефортово, сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сумма требований составила 4122 руб.
