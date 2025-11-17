Во Львовской области водитель взорвал гранату после остановки полицией
Во Львовской области мужчина взорвал гранату после того, как его остановили правоохранители за нарушение ПДД, сообщает полиция региона в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Инцидент произошел 16 ноября в городе Рудки. 37-летний водитель автомобиля марки Alfa Romeo достал гранату и взорвал ее во время общения с сотрудниками правоохранительных органов.
В результате взрыва мужчина пострадал и был госпитализирован.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263) и о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
6 ноября мужчина взорвал страйкбольную гранату в торговом центре в Киеве. 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а причиной преступления стал конфликт с персоналом одного из магазинов.
В результате взрыва никто не пострадал, мужчину задержали.
