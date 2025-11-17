 Перейти к основному контенту
Общество
0

Во Львовской области водитель взорвал гранату после остановки полицией

На западе Украины водитель взорвал гранату после остановки за нарушение ПДД

Во Львовской области мужчина взорвал гранату после того, как его остановили правоохранители за нарушение ПДД, сообщает полиция региона в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Инцидент произошел 16 ноября в городе Рудки. 37-летний водитель автомобиля марки Alfa Romeo достал гранату и взорвал ее во время общения с сотрудниками правоохранительных органов.

В результате взрыва мужчина пострадал и был госпитализирован.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263) и о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Киеве мужчина взорвал гранату в торговом центре
Общество
Фото:Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

6 ноября мужчина взорвал страйкбольную гранату в торговом центре в Киеве. 39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а причиной преступления стал конфликт с персоналом одного из магазинов.

В результате взрыва никто не пострадал, мужчину задержали.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Львовская область граната ПДД водитель Украина
