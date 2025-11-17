 Перейти к основному контенту
Общество
Премьер-министр Словакии отменил праздничное обращение из-за болезни

Премьер-министр Словакии Фицо отменил праздничное обращение из-за болезни

Обращение по случаю Дня борьбы за свободу и демократию в Словакии не состоится из-за вирусного заболевания премьер-министра Роберта Фицо, сообщил Эрик Калиняк, заместитель председателя партии Smer, возглавляемой политиком.

Его слова передает tvnoviny.sk. Калиняк отметил, что самочувствие премьер-министра ухудшилось еще накануне. «В субботу (15 ноября — РБК) у них была встреча, и он видел, что премьер-министр плохо себя чувствует. Однако сам он предполагает, что Фицо вернется к работе в понедельник», — пишет издание.

Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем
Политика
Роберт Фицо

В октябре Фицо не принял участие в неформальной встрече лидеров Евросоюза из-за проблем со здоровьем, связанных с покушением на него в мае 2024 года.

Аналогичные случаи произошли в апреле 2025 года, когда Фицо не пришел на интервью с бывшим чешским президентом Милошем Земаном и в мае, когда премьер-министр отказался от присутствия на торжествах по случаю Дня труда в Словакии, а также отменил свое участие в установке майского дерева в Вельки-Залужи.

В мае 2024 года 71-летний писатель Юрай Цинтула совершил покушение на Фицо в городе Гандлова. Премьер-министр получил серьезные ранения, в том числе в живот, но выжил.

День борьбы за свободу и демократию — государственный праздник в Чехии и Словакии, отмечаемый 17 ноября. Он посвящен двум событиям XX века — в 1939 году нацисты жестоко подавили студенческие демонстрации в Праге, а в 1989-м с применением силы была разогнана мирная студенческая демонстрация. Это событие стало началом так «Бархатной революции», которая привела к падению коммунистического режима в стране.

