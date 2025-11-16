 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд отклонил апелляцию Олега Митволя о смягчении наказания

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя о смягчении наказания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По словам адвоката Митволя, в колонии заключенного не привлекали к дисциплинарной ответственности, он имел одно поощрение, раскаялся в содеянном и частично возмещает вред из своей зарплаты, в связи с чем защита пришла к выводу, что он не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, передает «Коммерсантъ».

Однако прокуратура выступила против. Согласно материалам дела, в характеристике из колонии, где отбывает срок Митволь, пришли к выводу о «нецелесообразности условно-досрочного освобождения», поскольку меры по возмещению вреда незначительны, а цели наказания «не достигнуты».

Суд установил, что размер задолженности Митволя составляет более 951 млн. руб. из них, в том числе благодаря родственникам заключенного, было выплачено 2,1 млн. руб. Сам Митволь в ходе процесса отметил, что его зарплата в колонии составляет 15 тысяч рублей в месяц, а значит на погашение средств у него уйдет «девять с половиной тысяч лет», передает «РИА Новости».

Суд отказался выпустить Олега Митволя по УДО
Общество
Олег Митволь

В мае 2022 года в отношении Митволя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Ему вменили хищение 975 млн руб. при проектировании метрополитена Красноярска. Основной исполнитель строительства Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ, Митволь был председателем совета директоров) получил деньги из бюджета, при этом инженерные изыскания не выполнил и сдал устаревшую проектную документацию, заявляло следствие.

В ноябре 2023 года суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии.

Ранее он также попросил о помиловании президента Владимира Путина, однако получил отказ.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Олег Митволь Росприроднадзор мошенничество апелляционная инстанция Смягчение наказаний Московская область

