 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Лавров рассказал о нарушении принципов Нюрнбергского приговора

Лавров: выработанные Нюрнбергским трибуналом принципы сегодня нарушаются
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Администрация Президента России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выработанные Нюрнбергским трибуналом принципы об отсутствии сроков давности преступлений против человечности и запрете нацизма на данный момент часто нарушаются. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Нюрнберг», показанного в эфире телеканала «Россия 24», его текст опубликовала пресс-служба МИДа.

По словам министра, особое значение Нюрнбергского процесса состоит в том, что преступления против человечности и военные преступления лишились срока давности.

«Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС, СД и прочие, были запрещены [Нюрнбергским трибуналом] навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются», — заключил Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что сформированные в ходе трибунала принципы легли в основу современного международного права. В частности, речь идет о принципе неотвратимости наказания за военные преступления и геноцид, который отразили во многих конвенциях ООН.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Сергей Лавров МИД Нюрнбергский процесс трибунал
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
США выступили против поправки к резолюции России в ООН о неонацизме
Политика
Путин заявил о необходимости отстаивать роль России в победе над нацизмом
Политика
Захарова назвала «евронацизмом» запрет в ЕС приезжать на парад Победы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В «Рубине» заявили о попытке урегулировать ситуацию с травмой футболистки Спорт, 20:47
Лавров рассказал о нарушении принципов Нюрнбергского приговора Политика, 20:44
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Ъ» назвал покупателя половины бывшего производителя Zewa Бизнес, 20:27
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 20:25
Конгрессмен Шерман обвинил Маска в том, что ему попалась эротика в Х Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США Политика, 20:02
СКА чуть не упустил победу над лидером КХЛ, ведя 4:1 Спорт, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 19:52
Греция запустит «Вертикальный коридор» для поставок газа на Украину Политика, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Axios рассказал, как Швейцария задобрила Трампа подарками Политика, 19:42