Лавров рассказал о нарушении принципов Нюрнбергского приговора

Сергей Лавров (Фото: Администрация Президента России)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выработанные Нюрнбергским трибуналом принципы об отсутствии сроков давности преступлений против человечности и запрете нацизма на данный момент часто нарушаются. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Нюрнберг», показанного в эфире телеканала «Россия 24», его текст опубликовала пресс-служба МИДа.

По словам министра, особое значение Нюрнбергского процесса состоит в том, что преступления против человечности и военные преступления лишились срока давности.

«Нацистская идеология, партия, такие структуры, как СС, СД и прочие, были запрещены [Нюрнбергским трибуналом] навеки. К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются», — заключил Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что сформированные в ходе трибунала принципы легли в основу современного международного права. В частности, речь идет о принципе неотвратимости наказания за военные преступления и геноцид, который отразили во многих конвенциях ООН.