За три часа над регионами России сбили 16 беспилотников ВСУ

Фото: Минобороны России

За три часа в период с 14:00 по 17:00 мск над Россией перехватили 16 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Так, семь дронов сбили над Курской областью, пять — над Брянской областью. Еще четыре БПЛА перехватили над Белгородской областью.

Российские силы ПВО за ночь 16 ноября перехватили 57 беспилотников ВСУ над регионами. Больше всего дронов — 23 — сбили в Самарской области, еще 17 — в Волгоградской области, по пять — в Саратовской и Ростовской областях, по три — в Курской и Воронежской областях, один — в Брянской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников.