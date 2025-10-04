Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу

Video

Миллиардер из США Илон Маск показал кадры с тренировки гуманоидного робота Optimus в стиле боевых искусств кунг-фу. Маск опубликовал видео в Х.

«Tesla Optimus изучает кунг-фу», — подписал кадры Маск.

В августе 2021 года Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, в сентябре дебютировал прототип Tesla Optimus.

