Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу
Миллиардер из США Илон Маск показал кадры с тренировки гуманоидного робота Optimus в стиле боевых искусств кунг-фу. Маск опубликовал видео в Х.
«Tesla Optimus изучает кунг-фу», — подписал кадры Маск.
В августе 2021 года Маск представил проект, известный под названием Tesla Bot, в сентябре дебютировал прототип Tesla Optimus.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов