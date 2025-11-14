В «Банях Малевича» в Подмосковье произошел пожар

Video

Пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе «Бани Малевича» в Одинцовском городском округе в 20:16 мск, сообщила РБК пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании в помещении парильни поступило в 18:45 мск. До прибытия пожарных из комплекса эвакуировали 130 человек.

Спустя почти час пожар локализовали на площади 150 м. Для тушения привлекли 12 машин и 33 человека.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Все гости были эвакуированы.

В пресс-службе банного комплекса РБК заявили, что никто не пострадал, посетителей и сотрудников эвакуировали за 10 минут. «Пожарные расчеты прибыли незамедлительно, и возгорание было полностью

ликвидировано в течение 30 минут. После тушения территория прошла

обязательную проверку специалистами и в настоящее время находится под

полным контролем», — рассказали в пресс-службе бань. Там также отметили, что повреждения комплекса были незначительны, о времени возобновления его работы сообщат позже.

В апреле в Москве произошел пожар в банях на территории Лосиного Острова. Информация о пострадавших не поступала.