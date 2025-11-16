 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Гражданин ОАЭ получил шесть лет колонии за попытку контрабанды соколов

Гражданин ОАЭ получил 6 лет колонии за попытку контрабанды соколов из России
Фото: Hartmut Schmidt / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Hartmut Schmidt / imagebroker.com / Global Look Press

Московский суд приговорил гражданина Объединенных Арабских Эмиратов к шести годам лишения свободы за попытку контрабанды редких соколов-кречетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По данным ФСБ, в декабре 2022 года иностранец и трое россиян пытались незаконно вывезти птиц на Ближний Восток. Пять изъятых кречетов общей стоимостью более 11,3 млн руб. были выпущены в естественную среду обитания.

Кречеты — наиболее ценные и редкие соколы, внесенные в Красную книгу России. Их популяция сокращается из-за браконьерского отлова для продажи на Ближний Восток, где эти птицы высоко ценятся для соколиной охоты.

Следствие установило, что двое россиян непосредственно участвовали в подготовке контрабанды, а третий работал водителем и не знал о преступных планах, поэтому выступил свидетелем. Иностранец вину не признал, но суд счел доказательства достаточными для обвинительного приговора.

Один из соучастников-россиян получил пять с половиной лет условно, другой заключил досудебное соглашение и приговорен к двум с половиной годам условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее прокуратура Амурской области сообщила о предотвращении контрабанды ископаемых бивней мамонта. Гражданин Китая, работавший водителем в международной транспортной компании, попытался незаконно вывезти в Китай восемь фрагментов бивней шерстистого мамонта общим весом более 116 кг. Общая стоимость изъятых палеонтологических ценностей превышает 3 млн руб.

Иностранец купил бивни на территории России, после чего распилил их на части и спрятал в прицепе грузового автомобиля. Контрабанду обнаружили сотрудники таможенной службы во время досмотра на границе. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
контрабанда контрабандисты Сокол птица ОАЭ

