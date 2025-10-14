 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Из Амурской области в Китай попытались вывезти бивни мамонта

В Амурской области иностранец попытался вывезти более 100 кг бивней мамонта

В Амурской области иностранец попытался вывезти в Китай бивни мамонта стоимостью более 3 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, водитель китайской транспортной компании приобрел в России восемь фрагментов распиленных на части бивней шерстистых мамонтов общим весом более 116 кг. Чтобы вывезти их за границу, мужчина спрятал бивни в прицепе бескапотного седельного тягача.

Контрабанду обнаружили при досмотре на границе. Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере — часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса.

Иностранцу может грозить до 5 лет лишения свободы.

Россиянин попытался вывезти в Турцию чертежи скрипки Страдивари
Общество

Похожий случай произошел в августе. Тогда двое иностранцев попытались вывезти в Китай тонну бивней мамонтов через пункт пропуска в Благовещенске.

Против них возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Амурская область мамонт контрабанда Китай таможенная служба
Материалы по теме
Женщина пыталась вывезти с Украины спрятанные в автомобиле $970 тыс.
Общество
Россиянин попытался вывезти в Турцию чертежи скрипки Страдивари
Общество
ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
«Смертельная триада»: почему так трудно сделать ИИ безопаснымПодписка на РБК, 08:05
Из Амурской области в Китай попытались вывезти бивни мамонта Общество, 08:02
Анатомия умирания: в Театре наций сыграли «Обыкновенную смерть» Life, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Китай заявил о готовности «бороться до конца» в торговой войне с США Политика, 07:43
В России предложили ввести потолок цен на топливо на АЗС Бизнес, 07:43
Профучастники направили в ЦБ предложения по реформированию ИИС и ПИФ Инвестиции, 07:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
За ночь средства ПВО сбили 40 беспилотников Политика, 07:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Глава Минфина сообщил о намерении Трампа встретиться с Си в Южной Корее Политика, 07:22
Москвичам пообещали ночные заморозки на этой неделе Общество, 07:21
Ученые зафиксировали расширение магнитной аномалии над Атлантикой Общество, 07:21
Компании в России губит муда, выяснили в «Сколково». Что с ней делатьПодписка на РБК, 07:04
Российские юристы обратились к властям ЕС из-за угрозы санкцийПодписка на РБК, 07:03