В Амурской области иностранец попытался вывезти более 100 кг бивней мамонта

Из Амурской области в Китай попытались вывезти бивни мамонта

В Амурской области иностранец попытался вывезти в Китай бивни мамонта стоимостью более 3 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, водитель китайской транспортной компании приобрел в России восемь фрагментов распиленных на части бивней шерстистых мамонтов общим весом более 116 кг. Чтобы вывезти их за границу, мужчина спрятал бивни в прицепе бескапотного седельного тягача.

Контрабанду обнаружили при досмотре на границе. Мужчину задержали, в отношении него возбудили дело о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере — часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса.

Иностранцу может грозить до 5 лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в августе. Тогда двое иностранцев попытались вывезти в Китай тонну бивней мамонтов через пункт пропуска в Благовещенске.

Против них возбудили уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.