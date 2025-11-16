 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Алиев заявил о скором завершении строительства «Маршрута Трампа»

Алиев: строительство «Маршрута Трампа» в Азербайджане почти завершено
Ильхам Алиев (второй справа)
Ильхам Алиев (второй справа) (Фото: пресс-служба Президента Азербайджанской Республики)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о скором завершении строительства Зангезурского транспортного коридора, известного как «Маршрут Трампа», на территории страны. Выступая на встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, он отметил, что железная дорога пропускной способностью 15 млн тонн грузов в год станет ключевым звеном Среднего коридора — транскаспийского международного маршрута. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Зангезурский коридор — это планируемый транспортный маршрут, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой (НАР) через Сюникскую область на юге Армении (азербайджанское название — Зангезур, азер. Zəngəzur). Его протяженность составит около 40 км. Планируется, что данный проект включит в себя создание автомобильной и железнодорожной магистралей.

По словам Алиева, также заканчивается строительство автомобильной магистрали в рамках этого проекта. За последние три года грузоперевозки через Азербайджан по Среднему коридору выросли на 90%, что подчеркивает стратегическое значение новой транспортной артерии.

Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» после подписания мирной декларации премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время встречи с Дональдом Трампом.

Строящийся Зангезурский транспортный коридор способен оказать существенное влияние на мировую экономику. Согласно расчетам Всемирного банка, после его открытия ежегодный объем мировой торговли может вырасти на $50 — 100 млрд к 2027 году. По оценке Bloomberg, использование этого маршрута позволит сократить время транзита грузов через Евразию на 12-15 часов.

Для Азербайджана коридор обеспечит прямое сообщение с Нахичеванской автономной республикой и Турцией, что снизит зависимость от транзита через Иран. По оценкам азербайджанских экономистов, это позволит увеличить экспорт на $710 млн, обеспечить прирост ненефтяного ВВП на 2% и экономить около $10 млн в год на субсидиях авиаперелетов.

Турция получит прямой доступ к Каспийскому морю и укрепит свои позиции в качестве транзитного хаба между Европой и Азией. В то же время для Армении и Ирана реализация проекта связана с определенными рисками, включая возможное снижение контроля над транспортными потоками. Однако, по заявлению министра экономики Армении Ваана Керобяна, разблокировка коммуникаций может дать стране рост ВВП на 30% в течение двух лет.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Азербайджан Дональд Трамп Ильхам Алиев Зангезурский коридор Ташкент

