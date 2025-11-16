В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков
Актер дубляжа Петр Вечерков скончался в Петербурге в возрасте 27 лет. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».
«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет. Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — следует из публикации.
Вечерков родился в 1998 году в Санкт-Петербурге. Он был актером дубляжа с восьми лет. Он озвучил десятки фильмов, среди которых «Бегущий в лабиринте», «Наследники», «Держись, Чарли», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Живая сталь», «Каратэ-пацан» и другие. Общее количество проектов, в которых он был задействован, — как минимум, 81.
В конце октября стало известно о смерти заслуженного артиста России, актера дубляжа Алексея Золотницкого. Золотницкий озвучивал героев, которых играли актеры Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. Он также был актером театра Олега Табакова.
Кроме того, Золотницкий известен ролью дворецкого Роджерса из советского двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.
