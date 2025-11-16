 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков

Петр Вечерков
Петр Вечерков (Фото: dubbingofficial / VK)

Актер дубляжа Петр Вечерков скончался в Петербурге в возрасте 27 лет. Об этом сообщает профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жуткие новости из Петербурга. Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет. Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — следует из публикации.

Вечерков родился в 1998 году в Санкт-Петербурге. Он был актером дубляжа с восьми лет. Он озвучил десятки фильмов, среди которых «Бегущий в лабиринте», «Наследники», «Держись, Чарли», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Живая сталь», «Каратэ-пацан» и другие. Общее количество проектов, в которых он был задействован, — как минимум, 81.

В конце октября стало известно о смерти заслуженного артиста России, актера дубляжа Алексея Золотницкого. Золотницкий озвучивал героев, которых играли актеры Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. Он также был актером театра Олега Табакова.

Кроме того, Золотницкий известен ролью дворецкого Роджерса из советского двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
актер гибель смерть Санкт-Петербург

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Жена актера «Ментовских войн» Ивана Фирсова назвала причину смерти мужа
Общество
Актер Энгин Чаглар погиб в Стамбуле в ДТП
Общество
Театр назвал время и место прощания с актером Владимиром Симоновым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Бойцу запретили посещать турниры UFC после драки с командой Нурмагомедова Спорт, 12:58
СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду Общество, 12:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Украина договорилась о поставках газа из Греции Политика, 12:49
В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков Общество, 12:46
Инструмент для профи: как меняются закупки оборудования для бизнеса Отрасли, 12:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:45
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка Общество, 12:44
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 12:38
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:34
«Раскатал в одну калитку». Как оценили второй титул Махачева в UFC Спорт, 12:34
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Ушаков заявил, что встречу Путина с Трампом отложили «на какое-то время» Политика, 12:29