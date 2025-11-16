При столкновении фуры и автобуса под Белгородом погибли два человека

Video

Автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно, в районе села Малобыково Белгородской области. Два человека погибли, по предварительным данным, еще шестеро рабочих пострадали, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

ДТП произошло на 153-м км федеральной автодороги Белгород — М4 «Дон» утром 16 ноября. По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся.

Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия.

В октябре три дорожных рабочих пострадали в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Два грузовика столкнулись на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

По предварительным данным, «КАМАЗ» столкнулся с грузовиком MAN, который стоял в правом ряду по ходу движения. В результате столкновения припаркованный MAN въехал в автомобиль «ГАЗ», который стоял перед ним.