В Аргентине россиянка задержала напавшего на нее грабителя

Двое грабителей на мотоцикле попытались украсть у россиянки телефон в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но она оказала сопротивление и смогла задержать одного из злоумышленников до прибытия полиции, сообщила газета Nación.

Инцидент произошел 9 ноября в районе Палермо. Как пишет издание, туристка на велосипеде ждала смены сигнала светофора, когда к ней приблизились двое мужчин на мотоцикле.

Один из них пытался отобрать телефон, но россиянка крепко в него вцепилась. Мужчина нанес ей несколько ударов. Женщине удалось сбросить одного из злоумышленников с мотоцикла, а второй скрылся с места происшествия.

Через некоторое время к женщине на помощь подоспели прохожие. С их помощью туристке удалось задержать подозреваемого до прибытия полиции, пишет издание.

Второго злоумышленника смогли задержать правоохранители.

