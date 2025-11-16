В Аргентине россиянка задержала напавшего на нее грабителя
Двое грабителей на мотоцикле попытались украсть у россиянки телефон в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но она оказала сопротивление и смогла задержать одного из злоумышленников до прибытия полиции, сообщила газета Nación.
Инцидент произошел 9 ноября в районе Палермо. Как пишет издание, туристка на велосипеде ждала смены сигнала светофора, когда к ней приблизились двое мужчин на мотоцикле.
Один из них пытался отобрать телефон, но россиянка крепко в него вцепилась. Мужчина нанес ей несколько ударов. Женщине удалось сбросить одного из злоумышленников с мотоцикла, а второй скрылся с места происшествия.
Через некоторое время к женщине на помощь подоспели прохожие. С их помощью туристке удалось задержать подозреваемого до прибытия полиции, пишет издание.
Второго злоумышленника смогли задержать правоохранители.
В мае россиянина задержали в штате Флорида при попытке угнать дорогую яхту. Правоохранительные органы полагают, что он пытался сбежать на Багамские острова. В ноябре 2022 года он, его жена и их ребенок вылетели из Турции в Мексику. Затем, в декабре 2022 года они добрались до границы между Мексикой и Техасом, попросили убежища и получили его для въезда в Соединенные Штаты.
