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На Шри-Ланке туристка из России высунулась из поезда ради фото и погибла

Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

На Шри-Ланке российская туристка, пытаясь сделать фотографию, выпала из поезда и погибла, сообщили РБК в посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской республике.

«Россиянка действительно выпала из поезда при попытке получить изящный кадр», — подтвердили в дипмиссии.

По информации дипломатов, когда женщину привезли в больницу, врачи смогли только констатировать ее смерть. Сейчас посольство помогает родственникам погибшей в отправке тела в Россию.

О смерти российской туристки накануне, 19 февраля, сообщило местное издание Ada Derana. Как написал портал, женщина ехала на поезде Podi Menike из Бадуллы в Коломбо. Ей было 50 лет, она путешествовала в составе группы туристов из 12 человек. 

Туристка из России упала со скалы в Анталье, пытаясь сфотографироваться
Общество
Фото:Vetluga / Shutterstock

По данным полиции, россиянка ударилась о земляную насыпь возле железнодорожного полотна и скончалась от полученных травм. Как пишет телеграм-канал Shot, трагедия произошла, когда поезд подъезжал к городу Элла, где находится местная достопримечательность — девятиарочный мост. Женщина (ее звали Ольга Перминова) высунулась из вагона, практически повиснув на нем, не заметила приближающийся камень и на полном ходу поезда ударилась о него головой, после чего сорвалась  вниз.

Ранее в турецкой Анталье российская туристка  упала со скалы при попытке сфотографироваться. Она потеряла равновесие и свалилась на камни. Женщина получила травму ноги, ее госпитализировали.

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Теги
Шри-Ланка российские туристы поезд селфи смерть новости
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