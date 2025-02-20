На Шри-Ланке туристка из России высунулась из поезда ради фото и погибла
На Шри-Ланке российская туристка, пытаясь сделать фотографию, выпала из поезда и погибла, сообщили РБК в посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской республике.
«Россиянка действительно выпала из поезда при попытке получить изящный кадр», — подтвердили в дипмиссии.
По информации дипломатов, когда женщину привезли в больницу, врачи смогли только констатировать ее смерть. Сейчас посольство помогает родственникам погибшей в отправке тела в Россию.
О смерти российской туристки накануне, 19 февраля, сообщило местное издание Ada Derana. Как написал портал, женщина ехала на поезде Podi Menike из Бадуллы в Коломбо. Ей было 50 лет, она путешествовала в составе группы туристов из 12 человек.
По данным полиции, россиянка ударилась о земляную насыпь возле железнодорожного полотна и скончалась от полученных травм. Как пишет телеграм-канал Shot, трагедия произошла, когда поезд подъезжал к городу Элла, где находится местная достопримечательность — девятиарочный мост. Женщина (ее звали Ольга Перминова) высунулась из вагона, практически повиснув на нем, не заметила приближающийся камень и на полном ходу поезда ударилась о него головой, после чего сорвалась вниз.
Ранее в турецкой Анталье российская туристка упала со скалы при попытке сфотографироваться. Она потеряла равновесие и свалилась на камни. Женщина получила травму ноги, ее госпитализировали.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка
США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки
Apple представила iPhone 16E. Подробности
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций
Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох
Цены на золото обновили исторический максимум
ФСБ сообщила о предотвращении теракта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской