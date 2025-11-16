Загорелись два цеха по производству диванов близ Иркутска

Пожар начался на 1,2 тыс. кв. м в двух цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском, расположенном в 70 км к северо-западу от Иркутска, сообщила пресс-служба МЧС Иркутской области в телеграм-канале.

«На улице Молотовой горят 2 цеха по производству диванов. Площадь пожара в настоящее время составляет 1200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что никто не пострадал. Огонь тушат 25 пожарных, используя девять единиц техники

В начале октября пожар произошел на мебельном цехе в Челябинске, сообщало МЧС Челябинской области. Спасатели локализовали пламя на 1,2 тыс. кв. м, а после — ликвидировали его. При пожаре погиб один человек.