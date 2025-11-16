 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Загорелись два цеха по производству диванов близ Иркутска

Пожар начался на 1,2 тыс. кв. м в двух цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском, расположенном в 70 км к северо-западу от Иркутска, сообщила пресс-служба МЧС Иркутской области в телеграм-канале.

«На улице Молотовой горят 2 цеха по производству диванов. Площадь пожара в настоящее время составляет 1200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что никто не пострадал. Огонь тушат 25 пожарных, используя девять единиц техники

В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии
Политика

В начале октября пожар произошел на мебельном цехе в Челябинске, сообщало МЧС Челябинской области. Спасатели локализовали пламя на 1,2 тыс. кв. м, а после — ликвидировали его. При пожаре погиб один человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Иркутская область пожар диваны

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В «Банях Малевича» в Подмосковье произошел пожар
Общество
Причиной пожара в больнице в Саратове назвали курение пациентки
Общество
В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Еще в двух аэропортах ограничили полеты Политика, 05:22
Трамп с августа приобрел облигации на сумму свыше $80 млн Бизнес, 05:14
Загорелись два цеха по производству диванов близ Иркутска Общество, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Times узнала о возможном слиянии крупнейших в мире рекламных корпораций Бизнес, 04:49
В АдГ дали прогноз на возобновление энергопартнерства Германии и России Политика, 04:30
Россиянам напомнили, как легально увеличить пенсию вдвое Общество, 03:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Telegraph узнал, кто готовит заговор против премьера Британии Политика, 03:50
Гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии Общество, 03:32
Юристы оценили шансы россиян вернуть особняк на Босфоре Общество, 03:02
В нескольких регионах пропал интернет «Ростелекома» Общество, 02:57
Полиция Греции запретила митинги в Афинах преддверии визита Зеленского Политика, 02:44
Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области Общество, 02:36
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31