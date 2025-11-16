Гоночный автомобиль врезался в толпу в Австралии

Девять человек пострадали, когда спидвей-автомобиль врезался в толпу во время моторалли Walcha Motorcycle Rally в Австралии, сообщает 7News.

Машина пробила ограждения, вылетела с трассы и врезалась в толпу в сельском районе Нового Южного Уэльса. Семь мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 75 лет получили травмы, включая 54-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии. У него повреждены позвоночник и бедро.

Как сообщили в местной полиции, 27-летний водитель автомобиля непосредственно перед инцидентом столкнулся с другим участником гонки.

В апреле 2024 года семь человек погибли, а еще 18 получили травмы в результате аварии во время гонки Fox Hill Super Cross в городе Дияталава на Шри-Ланке. Тогда водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и врезался в толпу зрителей.