Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области
Два маломерных судна «Сарган» и «Надежда» без пассажиров открепились от причала в районе Териберки в губе Лодейной в Мурманской области во время сильного шторма. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
В прокуратуре уточнили, что одно из суден нашли, оно подтоплено, второе еще ищут. Специалисты поднимут суда, когда погода станет лучше.
В апреле 2024 года в морском порту Мурманск было подтоплено неиспользуемое рыболовное судно «Заполярье», сообщало надзорное ведомство. На кадрах видно, как сине-белое судно лежит на боку в воде. Прокуратура тогда организовала проверку.
