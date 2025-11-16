Два судна открепились от причала во время шторма в Мурманской области

Два маломерных судна «Сарган» и «Надежда» без пассажиров открепились от причала в районе Териберки в губе Лодейной в Мурманской области во время сильного шторма. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

В прокуратуре уточнили, что одно из суден нашли, оно подтоплено, второе еще ищут. Специалисты поднимут суда, когда погода станет лучше.

В апреле 2024 года в морском порту Мурманск было подтоплено неиспользуемое рыболовное судно «Заполярье», сообщало надзорное ведомство. На кадрах видно, как сине-белое судно лежит на боку в воде. Прокуратура тогда организовала проверку.