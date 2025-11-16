 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Подростки устроили погром в электричке в Подмосковье

Группа подростков устроила погром в электричке сообщением Монино-Москва и напали на помощника машиниста, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что 33-летний помощник машиниста сам позвонил в дежурную часть, сообщив, что 20 подростков его избили, разбили в электричке около двух десятков стекол, распылили газовый баллончик.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 20 подростков решили украсть огнетушители из кабины машиниста электропоезда. Помощник машиниста ехал в хвостовом вагоне, как пассажир. Он попытался остановить подростков, а те распылили перцовый баллон и один из несовершеннолетних выстрелил мужчине в лицо из пускового устройства. Потом подростки устроили погром в вагонах электропоезда и скрылись с места происшествия.

Были отменены две пригородные электрички.

В Люберцах в машине нашли без сознания двух девочек-подростков и мужчину
Общество
Фото:Дарья Широкова / РБК

Полицейские задержали причастных юношей и девушек в возрасте от 13 до 16 лет, включая жителя Подмосковья 2009 года рождения, выстрелившего в лицо помощнику машиниста.

Подросток полностью признал вину.

Возбуждено дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса России — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

В апреле подростки в Московской области напали на пассажиров электрички «Александров — Москва». В результате пострадали три человека. Подростки распылили в вагоне баллончик, а затем напали на людей в вагоне. Они использовали нож и молоток.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Софья Полковникова
подростки электричка хулиганство

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Петербурге возбудили дело после избиения подростками женщины в автобусе
Общество
Челябинская полиция нашла подростков во время ночного рейда в киберклубах
Общество
В Подмосковье нашли части тела пропавшего в Лобне подростка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Подростки устроили погром в электричке в Подмосковье Общество, 02:07
Шестой аэропорт приостановил полеты на фоне плана «ковер» Политика, 01:44
Politico раскрыло, как Киев успокаивает ЕС после коррупционного скандала Политика, 01:36
Жителей поврежденных при атаке БПЛА домов в Волгограде отправят в ПВР Политика, 01:25
Трое ранены при массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область Политика, 01:04
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Жилые дома в двух районах Волгограда попали под атаку БПЛА Политика, 00:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над Воронежской областью отразили воздушную атаку Политика, 00:29
Посольство увидело «окно возможностей» для нормализации отношений с США Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
За четыре часа военные сбили над регионами 36 беспилотников Политика, 15 ноя, 23:52
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал пород Общество, 15 ноя, 23:37
В двух аэропортах ограничили полеты Политика, 15 ноя, 23:16
В Запорожской области после ударов ВСУ без света остались 66 тыс. человек Политика, 15 ноя, 23:09