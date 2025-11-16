Подростки устроили погром в электричке в Подмосковье

Группа подростков устроила погром в электричке сообщением Монино-Москва и напали на помощника машиниста, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что 33-летний помощник машиниста сам позвонил в дежурную часть, сообщив, что 20 подростков его избили, разбили в электричке около двух десятков стекол, распылили газовый баллончик.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 20 подростков решили украсть огнетушители из кабины машиниста электропоезда. Помощник машиниста ехал в хвостовом вагоне, как пассажир. Он попытался остановить подростков, а те распылили перцовый баллон и один из несовершеннолетних выстрелил мужчине в лицо из пускового устройства. Потом подростки устроили погром в вагонах электропоезда и скрылись с места происшествия.

Были отменены две пригородные электрички.

Полицейские задержали причастных юношей и девушек в возрасте от 13 до 16 лет, включая жителя Подмосковья 2009 года рождения, выстрелившего в лицо помощнику машиниста.

Подросток полностью признал вину.

Возбуждено дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса России — умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

В апреле подростки в Московской области напали на пассажиров электрички «Александров — Москва». В результате пострадали три человека. Подростки распылили в вагоне баллончик, а затем напали на людей в вагоне. Они использовали нож и молоток.