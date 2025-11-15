Депутат от АдГ назвал превентивным отказ от своей поездки в Сочи

Депутат от АдГ Ротфусс назвал превентивным отказ от своей поездки в Сочи

Райнер Ротфусс (Фото: IMAGO / dts / Nachrichtenagentur / Global Look Press)

Депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс отказался от поездки в Сочи на конференцию «БРИКС — Европа» по собственной инициативе. Об этом он заявил РБК.

По словам Ротфусса, он принял участие в молитвенном собрании дистанционно — через Zoom. Всего пять немецких парламентариев, не сумевших приехать, подключились таким образом. Ротфусс отметил, что решение не ехать было связано с активным вниманием и критикой со стороны немецких СМИ. Он указал, что его личное присутствие стало бы «обузой для партии».

«Я сам решил это сделать (отменить поездку. — РБК). Я видел, что ведущие немецкие СМИ активно преследовали именно меня, и мое участие в Сочи стало бы обузой для партии. Именно поэтому я решил в этот раз не ехать и дать возможность трем другим коллегам работать там более свободно», — сказал Ротфусс.

Депутат подчеркнул, что никто в партии не принуждал его отказываться от поездки: она была одобрена, и он мог участвовать лично. По словам Ротфусса, решение было «исключительно предупредительным и стратегическим» шагом.

Ранее руководство АдГ пригрозило своим депутатам дисциплинарными мерами, включая исключение, заявив, что в подобных поездках «нет смысла».

Глава комитета бундестага по обороне Томас Ревекамп утверждал, что интерес АдГ к вопросам военного потенциала бундесвера может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, «прежде всего для России». Süddeutsche Zeitung писала, что фракция согласовала поездку и оплатила расходы, а в Сочи планировалось обсуждение отношений ЕС и России, санкций, банковских связей и поставок энергоресурсов.

Второй международный симпозиум «БРИКС — Европа» проводят партия «Единая Россия» и международное движение «Другая Украина» совместно с Институтом Европы РАН.