Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничений он написал в 2:57 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.
Подобные меры вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников. В ночь на 15 ноября аналогичные меры уже ввели воздушные гавани Саратова и Самары. Ограничения в них продолжают действовать.
Утром ограничения вводил аэропорт Оренбурга, они действовали 15 минут.
В ночь на 14 ноября полеты приостанавливали аэропорты Пензы, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Саратова, Самары и Уфы. Минобороны сообщило о перехвате 216 дронов.
