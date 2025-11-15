 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще четыре российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений он написал в 2:57 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты
Политика

Подобные меры вводят в российских аэропортах на фоне угрозы атаки беспилотников. В ночь на 15 ноября аналогичные меры уже ввели воздушные гавани Саратова и Самары. Ограничения в них продолжают действовать.

Утром ограничения вводил аэропорт Оренбурга, они действовали 15 минут.

В ночь на 14 ноября полеты приостанавливали аэропорты Пензы, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Саратова, Самары и Уфы. Минобороны сообщило о перехвате 216 дронов.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Уфа Казань Нижнекамск Тамбов аэропорты Росавиация

