Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Самары ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он сообщил в 1:10 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель Росавиации.

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Примерно за 2,5 часа до этого полеты приостановили в аэропорту Саратова. Ограничения в нем продолжают действовать.

Утром 14 ноября ограничения ввел аэропорт Оренбурга, они действовали 15 минут.

Предыдущий раз аэропорт Самары вводил аналогичные меры в ночь на 14 ноября. Тогда же полеты приостанавливали аэропорты Пензы, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Саратова и Уфы. В ночь на 14 ноября Минобороны сообщило о перехвате 216 дронов

Авторы
Теги
Егор Алимов
Самара аэропорты Росавиация

