США выступили против поправки к резолюции России в ООН о неонацизме

США не поддержали поправку к российской резолюции ООН против героизации нацизма, проголосовав против нее в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября. Трансляцию вели на официальном сайте ООН.

Перед голосованием представитель США пояснила, что Вашингтон дистанцируется от многих резолюций комитета, считая их неэффективными. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», — заявила американский дипломат.

Представитель США добавила, что огромное количество докладов, конференций и переговоров привело к дисфункции, которая препятствует выполнению важной работы. В связи с этим, пояснила она, Соединенные Штаты проголосуют против данной поправки.

Резолюцию России в Третьем комитете поддержали 114 государств, против выступили 52 страны (включая США, Украину и государства ЕС). При этом в документ включили западную поправку, обвиняющую Россию в использовании темы неонацизма для оправдания конфликта с Украиной. Эту поправку поддержали 63 государства, США проголосовали против. Окончательное голосование состоится в декабре на Генассамблее ООН.

Речь идет о резолюции России «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюция о борьбе с героизацией нацизма содержит более 70 пунктов. В документе осуждается пропаганда нацизма, содержится призыв к ликвидации расовой дискриминации и рекомендуется принять меры против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.