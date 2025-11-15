 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

США выступили против поправки к резолюции России в ООН о неонацизме

США не поддержали поправку к российской резолюции ООН против героизации нацизма, проголосовав против нее в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября. Трансляцию вели на официальном сайте ООН.

Перед голосованием представитель США пояснила, что Вашингтон дистанцируется от многих резолюций комитета, считая их неэффективными. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», — заявила американский дипломат.

Kyiv Post узнал о желании США смягчить резолюцию ООН об Украине
Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Представитель США добавила, что огромное количество докладов, конференций и переговоров привело к дисфункции, которая препятствует выполнению важной работы. В связи с этим, пояснила она, Соединенные Штаты проголосуют против данной поправки.

Резолюцию России в Третьем комитете поддержали 114 государств, против выступили 52 страны (включая США, Украину и государства ЕС). При этом в документ включили западную поправку, обвиняющую Россию в использовании темы неонацизма для оправдания конфликта с Украиной. Эту поправку поддержали 63 государства, США проголосовали против. Окончательное голосование состоится в декабре на Генассамблее ООН.

Речь идет о резолюции России «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Резолюция о борьбе с героизацией нацизма содержит более 70 пунктов. В документе осуждается пропаганда нацизма, содержится призыв к ликвидации расовой дискриминации и рекомендуется принять меры против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
ООН резолюция поправки США Россия неонацизм

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Kyiv Post узнал о желании США смягчить резолюцию ООН об Украине
Политика
США предложили ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе
Политика
Резолюции ООН: ключевые решения по Украине, России и миру
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Аэропорт Самары ввел ограничения на полеты Политика, 01:23
В Дагестане мужчина в гостях зарезал хозяина дома и попытался убить семью Общество, 01:17
«МегаФон» объяснил передачу МВД номеров россиян, ставших целью мошенников Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Госдеп США одобрил продажу Германии ракет на $3,5 млрд Политика, 00:54
В Санкт-Петербурге и Ленобласти выпал первый снег. Видео Общество, 00:32
Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом ЛУКОЙЛа Бизнес, 00:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
FT заявила о планах США убрать из ЕС российский газ до последней молекулы Политика, 00:18
США выступили против поправки к резолюции России в ООН о неонацизме Политика, 00:15
В Саратове закрепили священников за женскими консультациями Общество, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Кто выигрывал чемпионские пояса в UFC в двух и более весовых категориях Спорт, 00:01
Звезды MMA назвали фаворита в бою Махачева за титул UFC Спорт, 00:00
Фицо предложил поддержавшим Украину школьникам отправиться туда Политика, 14 ноя, 23:46