Kyiv Post узнал о желании США смягчить резолюцию ООН об Украине

Вашингтон настаивает на более широких формулировках ежегодной резолюции, которую Украина представляет в Генассамблею ООН, — без упоминания о поддержке территориальной целостности

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа хочет исключить из резолюции ООН об Украине упоминания о территориальной целостности, пишет Kyiv Post со ссылкой на два дипломатических источника.

Речь идет о ежегодной резолюции, которую Украина представляет в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, в ней подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждается присоединение Крыма к России и описывается ситуация с правами человека в присоединенных регионах.

В декабре прошлого года США вместе с 77 другими странами проголосовали за документ, он был принят 78 голосами. Теперь Вашингтон, как рассказали изданию собеседники, настаивает на более широкой формулировки «война в Украине» — без упоминания о «территориальной целостности» или «агрессии».

Западные союзники Киева опасаются, что попытки Белого дома убрать из текста эти упоминания могут подорвать международный консенсус. «Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии», — сказал Kyiv Post один из европейских дипломатов. «Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначен: США больше не возглавляют защиту международного порядка», — отметил собеседник.

Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, должен рассмотреть резолюцию в ближайшие недели. Дипломаты из нескольких европейских стран пытаются убедить Соединенные Штаты изменить позицию. Для Киева ставки высоки, поскольку этот документ создает основу для будущих механизмов привлечения России к ответственности, отмечает издание.

В феврале, в третью годовщину военных действий на Украине, США предложили свой проект резолюции ООН всего из трех абзацев, где «выражается скорбь по поводу трагической гибели людей» в ходе конфликта и подчеркивается, что главная цель ООН — «в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров». Генассамблея «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира», следовало из него. Россия, в свою очередь, предложила две поправки: добавить к фразе о незамедлительном прекращении конфликта слова «в том числе путем устранения его коренных причин», а также заменить слова «конфликт между» Россией и Украиной на «конфликт вокруг Украины».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя тогда назвал американский проект «шагом в правильном направлении». В итоге Совет безопасности принял проект «Путь к миру», предложенный Вашингтоном.

Летом Le Monde со ссылкой на британских и французских чиновников писала, что США согласовывали свой проект резолюции с Россией.