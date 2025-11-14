 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Фицо предложил поддержавшим Украину школьникам отправиться туда

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посоветовал школьникам, присутствовавшим на его выступлении в черных футболках в знак поддержки Украины, поехать туда, если они «такие герои», сообщает SME.

Во время выступления в городе Попраде Фицо сказал присутствовавшим школьникам, что им следует обратить внимание на состояние российской экономики. Он заявил, что ситуация совершенно не такая, как многие думают. По его словам, самой большой проблемой является то, что Евросоюз собирается выделить €140 млрд на поддержку Украины.

В этот момент в зале пронесся гул, на что премьер-министр ответил: «Если вы такие герои в этих черных футболках и так яростно поддерживаете войну, то идите туда».

Фицо исключил участие Словакии в схемах ЕС по помощи Украине
Политика
Роберт Фицо

Позже Фицо предложил ученикам подождать, пока не наступит их очередь говорить, но они начали звенеть ключами — жест, повторяющий антикоммунистические протесты 1989 года в Чехословакии. Затем школьники демонстративно ушли, и один из них развернул украинский флаг. Премьер прокомментировал инцидент как нежелание вести диалог, подчеркнув, что без уважения к разным мнениям нет демократии.

По данным SME, неделю назад премьер должен был выступить перед учениками гимназии в Попраде. Однако он отменил выступление после того, как ученики написали о нем оскорбительные слова на тротуаре перед школой.

В октябре Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать ни в одной схеме Евросоюза, которая предусматривает финансирование военной помощи Украине.

Фицо возглавил словацкий кабинет министров в октябре 2023 года. При нем Словакия перестала оказывать военную поддержку Украине, оставив только гуманитарную. Свои действия словацкий премьер объяснял тем, что «решение проблемы не находится на поле боя». Фицо также обещал блокировать новые антироссийские санкции из-за плана ЕС по отказу от газа и нефти из России.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Роберт Фицо Украина школьники протест
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

