Город⁠,
0

МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в ночь на субботу

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Дождь и мокрый снег ожидаются с 23:00 мск 14 ноября до 10:00 мск 15 ноября, сообщило МЧС Москвы в телеграм-канале.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

Автомобилистов призвали парковаться в безопасных местах.

Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 15 ноября в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составит 3–4 см. Образуется гололедица толщиной до 7–12 мм, а температура воздуха опустится до -3...-8 °C.

Синоптик подчеркнул, что первый снежный покров будет неустойчивым и к середине недели ненадолго растает, а появится вновь к следующим выходным.

Авторы
Теги
Полина Минаева
МЧС снег Дождь Погода

