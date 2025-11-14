МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в ночь на субботу
Дождь и мокрый снег ожидаются с 23:00 мск 14 ноября до 10:00 мск 15 ноября, сообщило МЧС Москвы в телеграм-канале.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололедица.
Автомобилистов призвали парковаться в безопасных местах.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 15 ноября в Москве выпадет треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составит 3–4 см. Образуется гололедица толщиной до 7–12 мм, а температура воздуха опустится до -3...-8 °C.
Синоптик подчеркнул, что первый снежный покров будет неустойчивым и к середине недели ненадолго растает, а появится вновь к следующим выходным.
