Общество
0

Пожар произошел на нефтезаводе в Белоруссии

Пожар произошел на нефтезаводе в Белоруссии
Video

Загорание дизельного топлива возникло в технологической установке на территории нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в белорусском городе Новополоцке, огонь ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что подразделения МЧС работали «по сообщению о загорании дизельного топлива технологической установки на отметке 20 м на территории ОАО «Нафтан» в Новополоцке».

Чтобы разбавить горючие вещества и материалы, в зону аварии подали инертные газы. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок были поданы 12 лафетных стволов.

Огонь тушили более 70 пожарных с 17 единицами техники, пострадавших нет.

МЧС опубликовало видео последствий пожара в дачном доме в Сургуте
Общество

На кадрах, опубликованных министерством, видно, как полыхает пламя, его заливают водой из специального оборудования.

В июне 2024 года спасатели ликвидировали возгорание на территории «Нафтана», сообщала БелТА со ссылкой на МЧС. Как рассказали в министерстве, горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Один из сотрудников тогда получил ожоги.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Белоруссия пожар дизель
