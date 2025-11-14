Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии
Жительнице Приморья дали пять лет колонии за то, что она притворялась беременной и получила от бывшего сожителя 1 млн руб. на содержание несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
В отношении женщины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.
По информации правоохранителей, осужденная сожительствовала с мужчиной на протяжении нескольких месяцев. В этот период он содержал подсудимую и ее детей от предыдущих браков. Когда мужчина сообщил о расставании, фигурантка соврала ему о том, что беременна. Женщина ходила с накладным животом.
Мужчина отправлял бывшей «беременной» возлюбленной деньги — всего сумма переводов составила 1,133 млн руб. Он также передал ей для временного пользования мини-экскаватор, который женщина продала.
С подсудимой взыскали в пользу потерпевшего 1,476 млн руб.
В сентябре житель Калуги перечислил более 100 тыс. руб. в качестве предоплаты за оказание интимных услуг мошеннику, который притворился девушкой.
Личность подозреваемого установили, им оказался 33-летний житель Рязанской области. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса.
