Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии

Фото: Татьяна Морозова / Global Look Press

Жительнице Приморья дали пять лет колонии за то, что она притворялась беременной и получила от бывшего сожителя 1 млн руб. на содержание несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В отношении женщины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.

По информации правоохранителей, осужденная сожительствовала с мужчиной на протяжении нескольких месяцев. В этот период он содержал подсудимую и ее детей от предыдущих браков. Когда мужчина сообщил о расставании, фигурантка соврала ему о том, что беременна. Женщина ходила с накладным животом.

Мужчина отправлял бывшей «беременной» возлюбленной деньги — всего сумма переводов составила 1,133 млн руб. Он также передал ей для временного пользования мини-экскаватор, который женщина продала.

С подсудимой взыскали в пользу потерпевшего 1,476 млн руб.

