Общество
0

Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии

Фото: Татьяна Морозова / Global Look Press
Фото: Татьяна Морозова / Global Look Press

Жительнице Приморья дали пять лет колонии за то, что она притворялась беременной и получила от бывшего сожителя 1 млн руб. на содержание несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В отношении женщины завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.

На Сахалине мужчина под видом сотрудника ломбарда похитил 382 тыс. руб.
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По информации правоохранителей, осужденная сожительствовала с мужчиной на протяжении нескольких месяцев. В этот период он содержал подсудимую и ее детей от предыдущих браков. Когда мужчина сообщил о расставании, фигурантка соврала ему о том, что беременна. Женщина ходила с накладным животом.

Мужчина отправлял бывшей «беременной» возлюбленной деньги — всего сумма переводов составила 1,133 млн руб. Он также передал ей для временного пользования мини-экскаватор, который женщина продала.

С подсудимой взыскали в пользу потерпевшего 1,476 млн руб.

В сентябре житель Калуги перечислил более 100 тыс. руб. в качестве предоплаты за оказание интимных услуг мошеннику, который притворился девушкой.

Личность подозреваемого установили, им оказался 33-летний житель Рязанской области. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса.

Теги
Полина Минаева
Приморский край мошенничество беременность

