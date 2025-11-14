Антон Горелкин (Фото: Единая Россия)

Введение штрафов за авторизацию на российском сайте через иностранные сервисы направлено «на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале. Свой пост он озаглавил как «Авторизация через Google — ВСЁ».

Законопроект предлагает ввести штрафы за нарушение правил авторизации пользователей. Их размер в отдельных случаях может достигать ₽700 тыс. По словам Горелкина, обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, «которые уже два года игнорируют закон».

Депутат напомнил, что требования о способах авторизации были приняты два года назад. Согласно им, авторизация на российских сайтах возможна одним из следующих способов: с использованием номера мобильного телефона; ЕСИА или ЕБС; российского сервиса авторизации.

По мнению директора по продукту доменного бизнеса «Руцентра» Марины Брик, переход на российские почтовые сервисы (Mail.ru, «Яндекс») может вызвать неудобства у пользователей, привыкших к Gmail, но полного отказа от зарубежных сервисов не требуется: можно завести дополнительный ящик в зоне «.ru» и настроить переадресацию.

Для мобильных приложений из App Store / Google Play правила не меняются — можно использовать любые почтовые сервисы, уточнила эксперт.