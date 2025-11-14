 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Новые законы в России⁠,
0

В Госдуме объяснили, почему «авторизация через Google — ВСЁ»

Депутат Горелкин объяснили смысл штрафов за авторизацию через зарубежные сервисы
Сюжет
Новые законы в России
Антон Горелкин
Антон Горелкин (Фото: Единая Россия)

Введение штрафов за авторизацию на российском сайте через иностранные сервисы направлено «на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран», заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин в телеграм-канале. Свой пост он озаглавил как «Авторизация через Google — ВСЁ».

Законопроект предлагает ввести штрафы за нарушение правил авторизации пользователей. Их размер в отдельных случаях может достигать ₽700 тыс. По словам Горелкина, обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, «которые уже два года игнорируют закон».

«Яндекс» сообщил о найденной в Google Chrome серьезной уязвимости
Технологии и медиа
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Депутат напомнил, что требования о способах авторизации были приняты два года назад. Согласно им, авторизация на российских сайтах возможна одним из следующих способов: с использованием номера мобильного телефона; ЕСИА или ЕБС; российского сервиса авторизации.

По мнению директора по продукту доменного бизнеса «Руцентра» Марины Брик, переход на российские почтовые сервисы (Mail.ru, «Яндекс») может вызвать неудобства у пользователей, привыкших к Gmail, но полного отказа от зарубежных сервисов не требуется: можно завести дополнительный ящик в зоне «.ru» и настроить переадресацию.

Для мобильных приложений из App Store / Google Play правила не меняются — можно использовать любые почтовые сервисы, уточнила эксперт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Минаева
Антон Горелкин Госдума Google авторизация сервисы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Общество
Глава НСПК выступил за включение всех банков в белые списки сайтов Рунета
Технологии и медиа
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД заявил, что у России нет информации о гражданах ЮАР на фронте Политика, 17:44
«Крест смерти» наметился на графике биткоина. К чему это приводило раньше Крипто, 17:43
Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче Спорт, 17:42
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 17:42
Объявлен старт предзаказов на кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения Авто, 17:41
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 17:40
Спасибо за олдскул. Тест японского кроссовера Mazda CX-50 из Китая Авто, 17:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 17:35
Биткоин обновил полугодовой минимум. Что будет с курсом дальше Крипто, 17:33
Фестиваль рекламы Red Apple объявил победителей 35-го сезона Пресс-релиз, 17:32
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 17:31
Почему дружить становится сложнее — и как вино помогает в нетворкинге Вино, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В АТОР оценили планы властей Египта поднять стоимость виз Общество, 17:16