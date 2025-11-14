В АТОР оценили планы властей Египта поднять стоимость виз

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Российские туроператоры призывают туристов не беспокоиться о возможном подорожании виз в Египет, поскольку законопроект о повышении стоимости въездных разрешений с $25 до $45 пока не получил окончательного утверждения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Палата представителей Египта 2 ноября одобрила инициативу о пересмотре визовых сборов, но окончательное слово остается за премьер-министром Мустафой Мадбули, который должен согласовать вопрос с кабинетом министров. Федерация туристических палуб Египта уже выступила против «внезапного» повышения, предупреждая о возможном снижении турпотока.

В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Тогда стоимость однократных разрешительных документов на срок до 30 дней выросла с $15 до $25. Цену многократной визы в 2017-м подняли с $35 до $60, она действует в течение полугода. Также в стране существует пятилетняя многократная виза стоимостью $700.

В случае утверждения нововведения изменение затронет туристов, прибывающих через аэропорты Каира и Хургады. Для гостей Шарм-эш-Шейха сохранится бесплатный 15-дневный «синайский штамп», но при выезде за пределы региона потребуется оплатить визу.