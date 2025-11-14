 Перейти к основному контенту
Общество
0

Застрявшие на орбите тайконавты из Китая благополучно вернулись на Землю

Фото: cmse.gov.cn
Фото: cmse.gov.cn

Экипаж пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе — успешно вернулся на Землю 14 ноября 2025 года в 17:21 по пекинскому времени. Чэнь Дун стал первым китайским тайконавтом, который провел на орбите более 400 дней и выполнил наибольшее число миссий вне кабины, сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).

Три астронавта застряли в космосе после столкновения корабля
Life
Астронавты:&nbsp;Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе

Ранее стало известно, что три китайских тайконавта после шести месяцев, проведенных в невесомости, застряли на орбите из-за столкновения их корабля с неизвестными объектами. Об этом сообщило Daily Mail.

За застрявшим экипажем собирались отправить «Шэньчжоу-22», который был построен для следующей ротации экипажа на орбитальной станции «Тяньгун». Этот корабль готовился и комплектовался на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби. Китайское управление пилотируемой космонавтики (CMSE) заявило, что план действий в чрезвычайной ситуации было немедленно активизирован, поскольку «жизнь и безопасность превыше всего».

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Китай астронавты

Общество
