Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям
При ударе украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Удар произошел накануне, 13 ноября.
«От полученных ранений он скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность эвакуировать тело появилась только сегодня», — написал губернатор.
Он принес соболезнования семье погибшего.
Материал дополняется
