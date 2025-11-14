Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При ударе украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Удар произошел накануне, 13 ноября.

«От полученных ранений он скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность эвакуировать тело появилась только сегодня», — написал губернатор.

Он принес соболезнования семье погибшего.

