 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При ударе украинского дрона в селе Ясные Зори в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Удар произошел накануне, 13 ноября.

«От полученных ранений он скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность эвакуировать тело появилась только сегодня», — написал губернатор.

Он принес соболезнования семье погибшего.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Персоны
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Эксперты ЕКЦ Москвы провели почти 500 консультаций для застройщиков Город, 16:05
Думе предложили штрафовать сайты за авторизацию через зарубежные сервисы Технологии и медиа, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Глава «Росатома» ответил на вопрос о готовности полигона на Новой Земле Политика, 16:00
Путин присвоил звание Героя труда президенту «Транснефти» Политика, 16:00
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 15:59
Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ Политика, 15:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям Политика, 15:58
Названы цены на обновленный внедорожник Tank 300 в России Авто, 15:54
Гусев рассказал о повреждениях у Нововоронежской АЭС после удара БПЛА Политика, 15:50
Клуб КХЛ уволил второго за сезон главного тренера Спорт, 15:48
Лукашенко назвал криптовалюту способом ухода от долларовой зависимости Крипто, 15:47
Гросси назвал планируемые ядерные испытания США важным вопросом Политика, 15:46
Потенциальный соперник Усика попался на кокаине Спорт, 15:40