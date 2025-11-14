Туск подтвердил открытие погранпереходов между Польшей и Белоруссией
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил открытие в начале будущей недели двух закрытых в предыдущие годы пограничных переходов на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице. Об этом он заявил на пресс-конференции. Видео опубликовано на YouTube-канале Kancelaria Premiera.
«Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели», — сказал Туск (цитата по ТАСС).
Ранее Министерство внутренних дел опубликовало проект открытия двух закрытых в настоящее время автомобильных пограничных переходов с Белоруссией: Бобровники-Берестовица и Кузница-Белостоцкая-Брузги, 17 ноября, передает PAP.
Туск в октябре объявил о готовности возобновить движение на двух пограничных переходах в Бобровниках и Кузнице-Белостоцкой, передает TVN.24. Тогда Туск отметил, что возобновление движения будет испытательным периодом после консультаций с Литвой.
Переход в Бобровниках был закрыт в феврале 2023 года, когда белорусский суд вынес приговор журналисту Анджею Почобуту, активисту Союза поляков Белоруссии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России