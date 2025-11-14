Туск подтвердил открытие погранпереходов между Польшей и Белоруссией

Фото: Omar Marques / Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил открытие в начале будущей недели двух закрытых в предыдущие годы пограничных переходов на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице. Об этом он заявил на пресс-конференции. Видео опубликовано на YouTube-канале Kancelaria Premiera.

«Я подтверждаю, что эти два погранперехода откроются в начале следующей недели», — сказал Туск (цитата по ТАСС).

Ранее Министерство внутренних дел опубликовало проект открытия двух закрытых в настоящее время автомобильных пограничных переходов с Белоруссией: Бобровники-Берестовица и Кузница-Белостоцкая-Брузги, 17 ноября, передает PAP.

Туск в октябре объявил о готовности возобновить движение на двух пограничных переходах в Бобровниках и Кузнице-Белостоцкой, передает TVN.24. Тогда Туск отметил, что возобновление движения будет испытательным периодом после консультаций с Литвой.

Переход в Бобровниках был закрыт в феврале 2023 года, когда белорусский суд вынес приговор журналисту Анджею Почобуту, активисту Союза поляков Белоруссии.