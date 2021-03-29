Во ФСИН опровергли сообщения о бунте в колонии строгого режима на Урале

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Сообщения о массовом бунте и членовредительстве в колонии строгого режима в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил РБК начальник пресс-службы Главного управления ФСИН по региону, подполковник внутренней службы Александр Левченко.

«Многое из того, что написано об этой ситуации, — вранье. Манипуляции и «раскрутки» со стороны родственников. Вены никто не резал», — сказал Левченко.

По его словам, пять человек нанесли себе небольшие порезы одноразовыми бритвенными станками. Он также опроверг сообщения о сотне раненых.

«Порезы плеч присутствуют в ежедневной сводке ГУ ФСИН у осужденных. Например, осужденный не хочет ехать отбывать наказание в колонию после вступления в силу приговора, берет и делает небольшой порез, как мужчины, когда бреются и нечаянно делают порез на подбородке», — пояснил подполковник.

В отношении порезавших себя осужденных проведут проверку. Им могут увеличить сроки, допустил Левченко.