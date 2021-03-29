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Во ФСИН опровергли сообщения о бунте в колонии строгого режима на Урале

Фото: 66.fsin.gov.ru
Фото: 66.fsin.gov.ru

Сообщения о массовом бунте и членовредительстве в колонии строгого режима в Свердловской области не соответствуют действительности, заявил РБК начальник пресс-службы Главного управления ФСИН по региону, подполковник внутренней службы Александр Левченко.

«Многое из того, что написано об этой ситуации, — вранье. Манипуляции и «раскрутки» со стороны родственников. Вены никто не резал», — сказал Левченко.

По его словам, пять человек нанесли себе небольшие порезы одноразовыми бритвенными станками. Он также опроверг сообщения о сотне раненых.

«Порезы плеч присутствуют в ежедневной сводке ГУ ФСИН у осужденных. Например, осужденный не хочет ехать отбывать наказание в колонию после вступления в силу приговора, берет и делает небольшой порез, как мужчины, когда бреются и нечаянно делают порез на подбородке», — пояснил подполковник.

В отношении порезавших себя осужденных проведут проверку. Им могут увеличить сроки, допустил Левченко.

Представитель ГУ ФСИН уточнил, что все пятеро заключенных — «рецидивисты», осужденные по ст. 111 и 112 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Они отбывали сроки «по два-четыре раза», рассказал он.

Говоря о мотивах поступка осужденных, Левченко отметил, что они «демонстративно-шантажным способом нанесли себе незначительные царапины на плечах для получения определенных преференций».

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Фото:Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В сообщении ГУ ФСИН по региону на странице в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что вечером 28 марта в спальном помещении отряда № 16 ИК-47 в Каменск-Уральском «лезвием от одноразового бритвенного станка нанесли себе поверхностные порезы предплечий» осужденный К. 1995 года рождения, отбывающий девятилетний срок за угон, разбой, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, хулиганство; гражданин Я. 1992 года рождения, осужденный на 8,6 года за умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, грабеж, кражу, мошенничество, разбой; осужденный И. 1991 года рождения, получивший 12,6 года за умышленное причинение легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, кражу, грабеж; заключенный П. 1992 года рождения, приговоренный к 11 годам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего и грабеж; осужденный Н. 1993 года рождения, отбывающий пятилетний срок за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, разбой.

«Требования со стороны осужденных не выдвигались.
Всем осужденным быстро была оказана медицинская помощь. В ИК-47 работает руководство ГУФСИН России по Свердловской области», — говорится в сообщении. В ГУ ФСИН назвали ситуацию «стабильной и управляемой».

Накануне портал e1.ru со ссылкой на родственников и друзей осужденных сообщил, что в колонии Каменска-Уральского начался бунт. Заключенные решили вскрыть себе вены, протестуя против насилия со стороны так называемых «активистов» — заключенных, сотрудничающих с администрацией колонии ради поощрений, отмечало издание.

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