Общество⁠,
0

Астрономы предупредили о предстоящей мощной вспышке солнечной плазмы

РАН: 12 ноября произойдет самая мощная вспышка солнечной плазмы за несколько лет

Математическая модель предсказала, что 12 ноября Землю накроет самая сильная вспышка солнечной плазмы в текущем цикле, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии РАН.

По расчетам астрономов, вспышка уровня X5 поглотит облака плазмы от предыдущих вспышек

«Удар по Земле ожидается 12 ноября, и, согласно, модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле», — говорится в сообщении лаборатории.

Однако ученые отметили, что в полной мере математической модели доверять нельзя.

В РАН сообщили о 15 вспышках на Солнце за прошедшие сутки
Технологии и медиа
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Вспышка станет самой сильной в солнечном цикле, в среднем длящемся около 11 лет. Самая сильная в истории вспышка произошла 31 октября 2003 года и имела уровень X17.

Ранее ученые сообщили, что за 10 ноября на Солнце произошло 15 вспышек, включая вспышку балла Х1.2.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.

Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.

Авторы
Теги
Александра Озерова
вспышка на Солнце РАН астрономы Солнце

