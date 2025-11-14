Росприроднадзор решил проверить проживание крокодила в офисе «Обнинск ТВ»
Росприроднадзор по требованию прокуратуры Калужской области проведет внеплановую выездную проверку телеканала «Обнинск ТВ» из-за содержания крокодила в офисе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
Поводом стали обращения граждан о возможных угрозах здоровью рептилии из-за нарушений условий содержания. Проверка пройдет с 18 ноября по 1 декабря 2025 года, и при выявлении нарушений будут приняты административные меры. Ранее сотрудница «Обнинск ТВ» опубликовала фото и видео крокодила по имени Глафира, который содержится в бетонном мини-бассейне, накрытом решеткой.
Ранее телеграм-канал «112» опубликовал кадры из соцсетей одной из журналистки «Обнинск ТВ», на которых в офисе редакции запечатлен крокодил по имени Глафира. Рептилия живет там 25 лет, отметила сама журналистка.
Местные жители начали спрашивать в комментариях, комфортно ли самому крокодилу, заявляя, что у огромного животного небольшая клетка, нет фильтров для воды, обогревающих ламп и условий, которые ему необходимы.
