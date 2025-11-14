Причиной пожара в больнице в Саратове назвали курение пациентки
Пожар в инфекционной больнице в Саратове, при котором пострадали семь человек, мог возникнуть из-за непотушенной сигареты после курения пациентки в боксе. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Рассматривается версия, что причиной стала непотушенная сигарета, пациентка курила в боксе», — сказал собеседник агентства.
В ночь на 13 ноября в МЧС Саратовской области сообщили о ликвидации пожара в инфекционной больнице имени Н.Р. Иванова на Московском шоссе. Изначально пламя вспыхнуло в боксе одного из корпусов на втором этаже, говорилось в сообщении. Пациентов и медперсонал эвакуировали из здания.
Региональная прокуратура сообщила о наличии пострадавших. Надзорное ведомство проводит проверку.
