Агентство «Москва» узнало о найденной тротиловой шашке в «Сколково»
На территории инновационного центра «Сколково» в Можайском районе Москвы обезврежена тротиловая шашка массой 200 г, размещенная на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта. Об этом сообщают агентство «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах и телеграм-канал Shot.
Инцидент произошел днем 14 ноября. Очевидцы сообщили о подозрительном предмете, после чего были вызваны оперативные службы. Район был оцеплен, а опасный предмет обезврежен специалистами, передает агентство.
Несмотря на то что угроза ликвидирована, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Проводится проверка по факту обнаружения взрывного устройства.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве и пресс-службу фонда «Сколково».
11 ноября в подмосковном Красногорске десятилетний мальчик получил тяжелые ранения в результате взрыва устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Мощность взрывного устройства составила около 10 г в тротиловом эквиваленте, сообщали в Следственном комитете России.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России