Агентство «Москва» узнало о найденной тротиловой шашке в «Сколково»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

На территории инновационного центра «Сколково» в Можайском районе Москвы обезврежена тротиловая шашка массой 200 г, размещенная на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта. Об этом сообщают агентство «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах и телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел днем 14 ноября. Очевидцы сообщили о подозрительном предмете, после чего были вызваны оперативные службы. Район был оцеплен, а опасный предмет обезврежен специалистами, передает агентство.

Несмотря на то что угроза ликвидирована, оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Проводится проверка по факту обнаружения взрывного устройства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве и пресс-службу фонда «Сколково».

11 ноября в подмосковном Красногорске десятилетний мальчик получил тяжелые ранения в результате взрыва устройства, замаскированного под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой купюрой. Мощность взрывного устройства составила около 10 г в тротиловом эквиваленте, сообщали в Следственном комитете России.